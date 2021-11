Clubwatchers: ‘Tegen Sparta moet Willem II het nu echt laten zien’

Dolf en Max zien dat de verdediging van Willem II alles behalve stabiel is. Drie tegengoals tegen RKC en nu vijf tegen Utrecht. ,,Al is de 5-1 wel ietwat geflatteerd te noemen", vindt Max. ,,De 2-2 hing in de lucht en dan valt de 3-1. Dat je in de slotfase dan nog twee goals tegen krijgt is dat vervelend, maar het was geen hele slechte wedstrijd.”