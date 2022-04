Clubwatchers | Tijd van mogen is nu echt voorbij in Tilburg: ‘Willem II moet minimaal drie wedstrijden winnen’

Van der Put en Van Aert zagen Willem II lang goed meedoen met Feyenoord in De Kuip, met een bijna glansrol voor Heerkens die de 1-1 in de slotfase op de schoen had. ,,Zo'n wondertje heb je eigenlijk nodig als Willem II-zijnde", zegt Van der Put. ,,Nu met nog zes wedstrijden op de rol is het ‘moeten’ voor Willem II. Er mag niks meer, er moet gewonnen worden.”

Landzaat

Het duo bespreekt ook nog het plotselinge vertrek van assistent-trainer Denny Landzaat naar Al-Taawon uit Saoedi-Arabië. Van Aert: ,,Hij is vorige week bij Van Geel geweest met de vraag of hij weg mocht, want hij wilde deze stap heel graag maken. Dat was niet de bedoeling, zo reageerde Van Geel. Daar was Landzaat dan weer gepikeerd over, waarna Willem II voor een voldongen feit stond toen die club Landzaat presenteerde. Omdat ze Robbemond snel vonden als zijn vervanger, zijn ze er mee akkoord gegaan.”