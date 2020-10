Clubwatchers: ‘Vertrouwen krijgt Willem II pas als het wint, maar het programma is heel pittig’

Basis­plaats bij Willem II lonkt voor Jan-Arie van der Heijden

23 oktober Wekenlang is de defensie van Willem II geteisterd door allerlei blessures, waardoor er steeds in een andere samenstelling gespeeld moest worden. Nu Leeroy Owusu en waarschijnlijk ook Jordens Peters weer fit zijn voor de wedstrijd van zaterdag tegen PEC Zwolle, hoeft trainer Adrie Koster in die linie niet meer te experimenteren.