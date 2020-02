Clubwatchers: ‘Voor Willem II zijn er geen redenen om met trillende knieën naar Eindhoven af te reizen’

Dikke nederlaag voor Willem II 2

3 februari Willem II 2 heeft na winst en verlies in de kampioenspoule in de competitie voor tweede elftallen de derde wedstrijd verloren. Maandagmiddag in Groningen stuitte de Tilburgse ploeg op een tegenstander die ook heel wat spelers uit de A-selectie in het elftal had opgenomen. Willem II 2 verloor met 4-1.