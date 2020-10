Clubwatchers: ‘Willem II heeft er enorm last van dat er niet in een vol stadion gevoetbald kan worden’

Willem II-aanvaller Pavlidis keerde met privé jet terug uit Grieken­land

14:34 Vangelis Pavlidis is met een privé jet teruggekeerd van het drietal interlands dat hij in Griekenland speelde. Dat vliegtuig was ingehuurd door FC Köln, dat met Dimitrios Limnios sinds kort ook over een Griekse international beschikt.