Clubwatchers: ‘Willem II mocht in Venlo niet verliezen en kan de trainer dit nog op gang trekken?’

VIDEO Adrie Koster: ‘Bij 1-1 was ik ook chagrijnig geweest, maar nu heb je helemaal niks’

10 januari Willem II-trainer Adrie Koster stond met een gezicht op onweer de pers te woord na het echec in Venlo, waar zijn ploeg in de slotfase een 1-0 voorsprong zag veranderen in een 2-1 nederlaag. ,,Na de eerste helft zag ik dit niet aankomen.”