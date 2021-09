Clubwatchers: ‘Willem II-trainer Fred Grim zal door RKC met open armen ontvangen worden’

Video Peter Année (88) bij expositie Leev’ Hoezee over Willem II: ‘Eén wisselspe­ler, zo was dat toen’

4 september Anderhalf uur is normaal gesproken wel genoeg voor een bezoekje aan de expositie ‘Leev’Hoezee’ in de LocHal over 125 jaar Willem II. Maar met Peter Année ben je dan pas halverwege. De 88-jarige Tilburger is al 79 jaar lid van Willem II en heeft dus bij vrijwel elke foto en voorwerp wel een verhaal uit eigen doos.