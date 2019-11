Clubwatchers: ‘Willem II zal op zijn best moeten zijn tegen Sparta’

‘Denk aan de vriend­schaps­band’: Willem II brengt nieuwe kersttrui op de markt

12:52 Na de gigantische run van vorig jaar heeft Willem II voor de tweede keer in de geschiedenis een kersttrui op de markt gebracht. Het eerste exemplaar was eind 2018 zo in trek, dat de Tilburgers binnen een dag door de complete voorraad heen waren.