Commotie om besloten training Willem II

Een elftal supporters van Willem II is woedend op de club, omdat de selectie deze hele week besloten traint. Al jaren horen ze tot de vaste bezoekers van de trainingen. Eerder moesten ze er al genoegen mee nemen dat tegenwoordig de laatste twee trainingen in de aanloop naar een wedstrijd besloten zijn. Dat wordt op de website van Willem II ook steeds keurig gecommuniceerd.

Maar nu stonden de vaste bezoekers ook woensdagmorgen voor een gesloten deur, terwijl Willem II pas over anderhalve week weer in actie komt tegen Vitesse. Bovendien was nergens vermeld dat de trainingen deze week besloten zouden zijn. Volgens elftalleider Jos van Nieuwstadt gebeurt dat op verzoek van de technische staf.

De betrokken fans kunnen er best begrip voor opbrengen dat de selectie in aanloop naar een competitieduel besloten traint om te voorkomen dat bijvoorbeeld de rolbezetting bij spelhervattingen of een bepaalde tactische variant uitlekt. Voor de besloten trainingen deze week is echter geen begrip.

Özbiliz

Het is niet zo dat de fans helemaal niets kunnen zien. Kijkend over de doeken werd duidelijk dat de spelers die dinsdag de besloten wedstrijd tegen Almere City speelden een looptraining afwerkten en dat Aras Özbiliz weer meedoet met de groepstraining. Maar liever hadden de fans gewoon in de dug-out gezeten die speciaal voor hen langs een van de twee trainingsvelden is neergezet. Het nut van besloten trainen in een week zonder competitievoetbal zagen ze niet in.