Competitiehervatting Willem II op losse schroeven: PEC vraagt uitstel aan vanwege ‘heel veel’ coronaproblemen

Het is nog maar zeer de vraag of PEC Zwolle - Willem II vrijdagavond doorgaat. De thuisploeg heeft bij de KNVB uitstel aangevraagd vanwege de vele coronagevallen in de selectie. Een woordvoerder van de bond laat weten dat er nog geen beslissing is gevallen.

Het was de bedoeling dat de Tricolores de tweede seizoenshelft vrijdagavond om 20.00 uur zouden beginnen met een wedstrijd bij hekkensluiter PEC. Direct een kraker, voor Willem II een kans om de dramatische reeks (elf duels zonder zege en acht nederlagen op rij) te doorbreken. Het is nu echter nog maar de vraag of de wedstrijd doorgaat. De KNVB bevestigt dat PEC een uitstelverzoek heeft ingediend. Dit vanwege de vele coronagevallen. ,,Dat verzoek wordt nu bekeken", zo laat een KNVB-woordvoerder weten.

Tegenover ESPN zegt PEC-trainer Dick Schreuder: ,,Kijk, in principe heb je altijd wel genoeg spelers, maar ik heb nu heel veel jongens vanuit de Onder-21, die hebben niet eens een contract. Als de KNVB zegt dat we moeten spelen, dan moeten we spelen. Maar wij hebben veel problemen.”

Protocol

Eerder deze week gaf de KNVB nog een update over het coronavirus, toen werd gemeld dat de protocollen in ieder geval niet worden aangescherpt. Ook maakte de bond nog eens duidelijk wanneer een wedstrijd kan worden uitgesteld. ,,Een wedstrijd gaat in principe door als een club tenminste dertien spelers waarvan één keeper op de been kan brengen", zo houdt de KNVB de richtlijn van de UEFA aan.

,,Om dat te bepalen, dient een club 25 testen af te nemen (van spelers die op reguliere basis meetrainen met de selectie) en te overleggen aan de KNVB. Spelers die na onderling contact in quarantaine zitten en geblesseerde spelers worden niet meegerekend. Op basis van deze 25 testen beoordeelt de bondsarts van de KNVB de situatie.” Als er aan die voorwaarden niet voldaan kan worden, kan een duel wordt afgelast.

Maar ook een ‘medisch ongecontroleerde uitbraak’ kan daar een reden voor zijn. ,,In zo’n geval worden in zeer korte tijd steeds meer spelers positief getest. Bij een dergelijke snelle stijging van het aantal positief geteste spelers kan worden besloten om een wedstrijd uit te stellen om verdere besmettingen te voorkomen. De aantallen positief geteste spelers bij een ongecontroleerde uitbraak zijn arbitrair en ter beoordeling van de bondsarts van de KNVB.”