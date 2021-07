Compromis bereikt over mix van spandoeken en reclameborden bij Willem II

Willem II heeft met het Supporterscollectief Willem II en sponsor Max ICT overeenstemming bereikt over de ‘spandoekenkwestie’ in het stadion. Er is een compromis gevonden: naast nieuwe reclameborden blijft er enige ruimte voor spandoeken van supporters aan de lange zijde.

Supporters kwam onlangs toevallig ter ore dat tussen de LED-boarding en de eerste rij op de tribune aan de lange zijde geen spandoeken meer zouden mogen hangen, omdat die ruimte was verkocht aan een sponsor. Dat schoot de fans in het verkeerde keelgat, zeker ook omdat er geen overleg over was gevoerd en er eerder gemaakte afspraken zouden worden geschonden.

Open brief

In een open brief op de supporterssite Tilbo.com uitten de fans hun grieven. Daarop ging algemeen directeur Martin van Geel in gesprek met een vertegenwoordiger van het Supportersscollectief Willem II, dat de open brief had ondertekend. En later sprak Van Geel ook met de directie van het bedrijf Max ICT, waarmee Willem II onlangs een lucratieve deal sloot, waarbij het bedrijf businesseats, LED-reclame en reclame op vaste borden aan de lange zijde werd toegezegd tegen een vergoeding in sponsorgeld.

Communicatie

Willem II erkent nu dat de club de communicatie richting de supporters in deze kwestie eerder had moeten oppakken. Van Geel: ‘De fantastische ontwikkeling op supportersgebied de laatste jaren, is voor Willem II iets om trots op te zijn. Naast sportief wil de club ook commercieel gezien vooruitgang boeken, maar niet ten koste van zaken die voor onze supporters van groot belang zijn. Daarom zijn we met onze supporters en nieuwe sponsors het gesprek aangegaan om tot een oplossing te komen. We hebben een oplossing gevonden waarin ieders belang wordt gediend.’

Tevreden

Namens het Supporterscollectief laat Frank Kriellaars weten nog altijd wat teleurgesteld te zijn over het feit dat er ruimte voor spandoeken moet worden ingeleverd. ,,Maar we zijn tevreden met de afspraak dat er ook in de toekomst altijd ruimte zal blijven voor spandoeken, een belangrijk onderdeel van de Willem II-supporterscultuur.”

Op de KingSide blijft de situatie zoals die was. Geen extra reclameborden daar dus. © GEERT VAN ERVEN