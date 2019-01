Conflict in Willem II-top eist nieuw slachtoffer: vertrek Van Gool was niet te vermijden

Keepers­trai­ner Wapenaar drijft Willem II-goa­lies tot het uiterste: ‘Als ik er minder energie in kan leggen is het klaar’

9 januari Voor Harald Wapenaar (48) kon Willem II geen betere locatie uitkiezen voor het winterse trainingskamp. De keeperstrainer uit Vlaardingen, bezig aan zijn derde seizoen bij de Tilburgse club, heeft al jaren een huis in Mijas, 15 kilometer van het spelershotel in Marbella gelegen. Hij stond bij onder meer Udinese onder de lat en spreekt vloeiend Italiaans, maar houdt toch veel meer van Spanje. Niet alleen qua klimaat en woonomgeving. Het is een land waar het voetbal maximaal beleefd wordt.