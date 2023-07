Connor van den Berg wil eindelijk zijn kans grijpen bij Willem II: ‘Trots dat ze me zien als échte kanshebber’

Reactie van clublei­ding Willem II op statement van supporters is volgens KingZine 'een gemiste kans’

De clubleiding van Willem II heeft in een open brief gereageerd op het statement dat het supporterscollectief anderhalve week geleden af gaf. Nadat de missie om na de degradatie vorig jaar direct terug te keren naar de eredivisie jammerlijk was mislukt, eisten de fans eisten ‘ambitie, visie en leiderschap'.