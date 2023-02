Contractnieuws in Tilburg: cultheld en ‘vis in het water’ Bokila blijft langer bij Willem II

In de voorbereiding op afgelopen seizoen sloot hij vervolgens op proef aan bij Willem II, dat overtuigd raakte en hem een contract voor één seizoen (met een optie voor nog een jaar) gaf. Die optie is nu dus gelicht. Bokila is dit seizoen uitgegroeid tot een cultheld en supersub bij Willem II, waarvoor hij in vijf basisplaatsen en achttien invalbeurten al zes keer scoorde.

Via de officiële kanalen laat Bokila weten blij en trots te zijn. ,,Ik heb in mijn carrière bijna altijd op gevoel keuzes gemaakt. De beslissing om vorig jaar bij Willem II in Nederland terug te keren is een uitstekende keuze gebleken. Natuurlijk had het vooral voor de winterstop sportief beter gemoeten, maar los daarvan voel ik me hier als een vis in het water en heb ik de overtuiging dat we dit seizoen nog iets moois kunnen gaan bereiken.”