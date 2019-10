Crisis in Ecuador treft ook debuut van Willem II’er Quiñónez

Jhonny Quiñónez is blij en trots dat hij afgelopen zondag zijn debuut maakte voor de A-ploeg van Ecuador. Hij denkt dat hij er voldoende vertrouwen uit put om uiteindelijk ook een ­basisplaats af te dwingen bij Willem II. Daar is hij in zijn eerste twee maanden in Tilburgse dienst nog niet in geslaagd.