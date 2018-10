Croux zag plek op Willem II-bank niet aankomen: ‘Misschien was het een tactische keuze’

Jordy Croux zag vorige week vrijdag plots aankomen wat er twee dagen later ging gebeuren. Niet hij zou in de basis staan als vervanger van de geblesseerde Aras Özbiliz op de rechtsbuitenpositie, maar Damil Dankerlui. Die toch eigenlijk rechtsback is, maar van die plek is verdreven door Fernando Lewis. ,,We deden partijvorm van elf tegen elf op de training en dan zie je wel wat zondag de bedoeling is”, aldus de 24-jarige Belg.