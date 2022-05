Crowley draagt Willem II-zege op aan supporter die hij bezocht in het ziekenhuis: ‘Deze was voor Robin’

Enthousiast en uitgelaten blikt Daniel Crowley nog één keer terug op Heracles-thuis, voordat het vizier definitief richting SC Cambuur-uit (morgenavond) gaat. Maar halverwege het vrolijke gesprek verandert zijn toon plotseling. Natuurlijk was de 2-0 zege belangrijk. Natuurlijk was het een schitterende dag geweest in Tilburg. En natuurlijk was hij blij dat hij weer mocht starten. Maar er zijn belangrijkere zaken in het leven, lijkt Crowley zich plotseling te realiseren.