Crowley maakt 2000ste Willem II-goal in de eredivisie

Daniel Crowley schoot tegen de Limburgersin de 60ste minuut een penalty onberispelijk binnen. Doelman Lars Unnerstall was kansloos door de inzet in de linkeronderhoek. VVV-Venlo maakte vlak voor rust de openingstreffer via Peniel Mlapa.

Jubileumgoals

De laatste jubileumgoal voor Willem II stond op naam van Bart van den Eede. Die kopte in zijn enige seizoen voor de Tricolores op 28 maart 2004 de 1500ste goal op het hoogste Nederlandse niveau tegen de touwen. Dat gebeurde in de wedstrijd tegen PSV (3-1 winst voor de Tilburgers).

Ook het 1000ste doelpunt in de eredivisie werd gemaakt door iemand die niet veel voor Willem II speelde. Ron Vos was daar op 3 december 1994 verantwoordelijk voor. Bijzonder: het was ook meteen zijn enige goal in Tilburg. Voor het eindresultaat tegen Go Ahead Eagles maakte het op dat moment niet zo veel meer uit, Vos tekende voor de 4-0. Dat was tevens de eindstand.