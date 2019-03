Damil Dankerlui: ‘Het had ook met vermoeidheid te maken’

,,Dat merkte ik wel in de slotfase. Maar gelukkig hielden we stand. Lekker.” Doordat Willem II afstand neemt van de onderste plekken, kan er al met een schuin oog vooruit worden gekeken naar de bekerfinale. ,,Voor mij wordt het natuurlijk een bijzondere wedstrijd, ook omdat het tegen mijn oude club Ajax is. Familie en vrienden van mij uit Amsterdam hebben me al veel berichtjes gestuurd over die wedstrijd. En jongens die ik bij Ajax nog ken zullen dat ook wel gaan doen als de finale in zicht komt. Ik denk dat ze afgelopen week vooral bezig waren met de Champions League.”