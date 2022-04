Daniel Crowley steekt ook de hand in eigen boezem na zeperd van Willem II in Deventer

Hij steekt direct ook de hand in eigen boezem. ,,Ik verloor een bal waaruit een van de corners voortkwam die een tegentreffer opleverden. Dat mag niet gebeuren.” Volgens de 24-jarige middenvelder, die begin februari aan zijn tweede periode bij Willem II begon, speelde Go Ahead niet anders dan kon worden verwacht. ,,Fysiek en op de counter. Heel anders dan de vorige twee tegenstanders, AZ en Feyenoord. Daar hebben we het beter tegen gedaan dan nu tegen Go Ahead. We hebben er vooraf uitgebreid over gesproken dat er nu andere dingen van ons werden gevraagd. Maar we hebben het niet kunnen leveren.”