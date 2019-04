Dankerlui: ‘Ik persoonlijk dacht niet aan de bekerfinale’

De verdediger verwacht dat Willem II het in de bekerfinale beter zal doen dan tegen PSV. ,,Dat is een aparte wedstrijd. Het zou heel mooi zijn voor Tilburg als we met de beker terugkomen.” Hij denkt niet dat er spelers waren die zich inhielden tegen PSV omdat ze bang waren de bekerfinale te missen door een blessure. ,,Van mezelf weet ik in ieder geval zeker dat dat niet zo was. Maar ik heb al wel zin in de bekerfinale. Met zoveel supporters die ons komen steunen daar, dat wordt een happening.”