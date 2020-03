Dankerlui jaar langer bij Willem II, McGarry weg

Damil Dankerlui blijft nog een jaar langer bij Willem II. De Tilburgse club lichtte de optie in het contract met de 23-jarige speler, die dit seizoen in zestien duels uit kwam. Mede door blessures had hij geen vaste basisplaats. De rechtsback van origine werd vooral als middenvelder en rechtsbuiten ingezet.

Met een doelpunt en drie assists bewees de multifunctionele Dankerlui zijn waarde voor de Tilburgse club. Trainer Adrie Koster gaf al eens aan meer een middenvelder of een aanvaller in Dankerlui te zien. Hij fungeerde een paar keer als stand-in voor Che Nunnely. In het contract met Dankerlui was een optie voor nog een seizoen opgenomen.

Willem II besloot geen gebruik te maken van de optie voor nog twee seizoenen in de overeenkomst met James McGarry. De Nieuw-Zeelander mag na twee jaar dus uitkijken naar een andere club. De international speelde dit seizoen zes minuten in het eerste elftal. Bij de 2-1 overwinning op Emmen viel hij in. McGarry speelde nooit een hele wedstrijd voor Willem II in de eredivisie. In zijn eerste jaar deed hij vijf keer een deel van een wedstrijd mee.

Doelman Georgios Strezos krijgt nog geen contractverlenging. Willem II wil pas later beslissen of hij eventueel een aanbieding krijgt. De doelman meldde zich in september bij de Tilburgse club. Zijn contract bij OFI Kreta had hij niet verlengd. De 24-jarige Strezos speelde nog geen minuut in de hoofdmacht van Willem II.

Met Miquel Nelom en Marios Vrousai is Willem II nog in gesprek. In het contract met Nelom is een optie opgenomen om die verbintenis met een jaar te verlengen. Nelom deed in zestien wedstrijden mee en maakte als linksback een heel behoorlijke indruk.

Over Marios Vrousai, die voor anderhalf jaar gehuurd is van het Griekse Olympiakos, is nog geen beslissing genomen. Willem II heeft tot 1 juli een optie tot koop op de speler, die geweldig van start ging bij de Tilburgers. Daarna kende Vrousai een terugval. Dit seizoen moet hij het vooral met invalbeurten doen.

Onduidelijk is nog wat er met Fernando Lewis en Timon Wellenreuther gaat gebeuren. De Duitse doelman kreeg een nieuw contract aangeboden, maar is er nog niet uit met Willem II. Lewis wil pas over zijn toekomst beslissen als hij helemaal hersteld is van zijn kruisbandblessure. Zijn driejarig contract loopt af.