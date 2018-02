Dankerlui snapt wissel: 'Ik heb die keuze dan te accepteren'

Natuurlijk: Damil Dankerlui baalde enorm van de nederlaag van Willem II bij Sparta, maar over zijn eigen optreden was hij tevreden. Toch begreep de vleugelverdediger de beslissing van zijn trainer om hem in de rust te vervangen. ,,Hij wilde de formatie veranderen om zo wat aanvallender te kunnen spelen. Ik heb die keuze dan te accepteren. Na rust kregen we meer kansen, toen hadden we volgens mij minimaal de gelijkmaker kunnen maken."

In een voor Willem II bar slechte eerste helft kreeg Dankerlui misschien wel de grootste kans op een treffer. Een afgeslagen bal na een corner werd door de 21-jarige verdediger vol op de pantoffel genomen, maar zoefde net over de lat bij de debuterende Sparta-doelman Jannik Huth heen. ,,Dat was een lekker doelpunt geweest, ja", zei Dankerlui met een kleine glimlach op het gezicht.

Zijn schot was de gelijkmaker geweest, omdat Giliano Wijnaldum halverwege de eerste helft de bal pardoes in de voeten schoof van Sparta-aanvaller Fred Friday. Hij omspeelde Mattijs Branderhorst en noteerde de 1-0. Dankerlui nam het op voor zijn collega-back. ,,Hij baalde zelf natuurlijk ook enorm van dat moment. Het mag eigenlijk niet gebeuren, maar ook dit soort momenten horen bij voetbal. We moeten dit simpelweg accepteren en verder gaan. Hier lang bij stilstaan heeft geen zin, woensdag wacht er een belangrijke wedstrijd tegen VVV."

Geen excuus

Dankerlui, die binnen twee weken met zijn vriendin een appartement in Tilburg betrekt, wilde na de nederlaag tegen Sparta niet wijzen naar de bekerthriller tegen Roda JC van donderdag. ,,Een druk programma mag nooit een excuus zijn. Het ligt aan jezelf hoe je ermee omgaat. Je lichaam is je tempel, dus het is zaak altijd klaar te zijn voor een wedstrijd."