Dankzij Chima Onyeike schiet Ché Nunnely sneller uit de startblokken

‘De spelers van Willem II moeten nóg fitter worden’, stelde Zeljko Petrovic na zijn entree als nieuwe hoofdtrainer bij Willem II. Een andere fysiektrainer dan Chima Onyeike zou dat wellicht als een belediging hebben ervaren. Maar de twee werkten al samen bij het Russische Anzhi. ,,Ik wist waar hij op doelde. Niks om me zorgen over te maken, we waren daar al mee bezig.”