De 100 duels van jubilaris Pol Llonch: ‘Willem II zit in mijn hart, voor altijd’

11 augustus 2018

Willem II - VVV-Venlo

,,Mijn debuut voor Willem II kan ik me nog perfect herinneren. De wedstrijd en de uitslag (0-1, red.) waren shit, maar voor mij staat dit duel symbool voor mijn komst naar Tilburg Toen we vanuit Polen hiernaartoe kwamen, wisten we eigenlijk nog niet veel over Willem II. Het was vooral een mooie stap in mijn carrière, naar een mooie competitie waar ik mezelf in de kijker kon gaan spelen. En Nederland vonden we een goede plek om ons als gezin te vestigen. Ik had toen niet gedacht dat we hier uiteindelijk zó gelukkig zouden worden.”