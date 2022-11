De alarmbellen rinkelen steeds luider bij Willem II: wie staat er op bij zwalkende Tricolores?

Thuiswed­strijd voor ‘ras-Tilburger’ John Lammers, die Willem II én zijn jarige zoon een loer wil draaien met Heracles

Hij werkt sinds afgelopen zomer als hoofdtrainer van Heracles Almelo, maar was, is en blijft een ras-Tilburger. Met zijn huidige werkgever keert John Lammers (58) vanavond terug in ‘zijn’ stad. Een wedstrijd met een bijzonder tintje, in meerdere opzichten.

4 november