De belangrijkste conclusies na een rit in de voorbereidingsachtbaan van Willem II

Verrassing

Willem II kende verschillende verrassingen, voor zover je daar nog van kunt spreken. Spits Otschi Wriedt bevestigde wat hij in Duitsland al had laten zien: een echte doelpuntenmachine te zijn. Er was ook meteen een klik met Vangelis Pavlidis, zodat Willem II nu over twee spelers beschikt die twintig of meer doelpunten in de eredivisie kunnen maken. Dat is een luxe. De grootste verrassing was misschien wel het spel van Derrick Köhn, die met Wriedt meekwam van Bayern. Hij past in de traditie met Tsimikas en Palacios, een goede linksback die vanuit Willem II een enorme sprong kan maken.