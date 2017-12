De Brabantse derby van 2014: Bredanaar Braber doet het voor Willem II

Van de Looi verloor als speler en trainer nog nooit van NAC

7:30 De messen zijn geslepen voor de derby van het zuiden. Willem II stak het vuurtje aan met een ludieke tweet na de 0-8 nederlaag van NAC tegen Ajax. Willem II heeft slechts een licht positief saldo als het over thuiswedstrijden in de eredivisie tegen NAC gaat. De Tricolores wonnen 12 keer, verloren 11 keer en 7 keer werd het een gelijkspel. Van de laatste acht ontmoetingen in de eredivisie met NAC won Willem II slechts 1 keer. Erwin van de Looi heeft betere cijfers tegen NAC. Hij verloor in de eredivisie als speler en trainer in tien duels nog nooit van de Bredanaars.