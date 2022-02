De eerste cijfers bewijzen: voortekenen zijn hoopvol voor ‘het nieuwe Willem II’

Dammers is binnen, Oosting bijna: wat gaat er bij Willem II nog gebeuren op Deadline Day?

Met centrumverdediger Wessel Dammers (26) hengelde Willem II dit weekend de derde winterse versterking binnen, met Thijs Oosting (21) is ook nummer vier in aantocht. Dat is al een behoorlijk aantal, maar desondanks staat er vandaag op Deadline Day nog wel wat te gebeuren.

31 januari