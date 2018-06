De eerste training van Willem II in beeld

Meissner keert terug, Duitse jeugdinter­na­ti­o­nal Akkaynak nieuw bij Willem II

29 juni Een dag voor de start van de voorbereiding heeft Willem II twee nieuwe spelers aangetrokken. De Duitser Thomas Meissner, in de winterstop al gehuurd van ADO Den Haag maar snel geblesseerd geraakt, is transfervrij terug. De 19-jarige Atakan Akkaynak is helemaal nieuw. Hij maakt de overstap van Bayer Leverkusen.