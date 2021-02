‘De ergernis van de fans van Willem II laat zien hoe wreed de achterban zich heeft losgerukt van de grote liefde’

Dubbel balen voor Willem II-aanvoerder Peters: ‘Achteraf had hij beter direct rood kunnen geven’

26 februari Jordens Peters is wel erg zwaar gestraft door twee discutabele gele kaarten die hij tegen ADO kreeg. Hij moest in die wedstrijd voortijdig naar de kant én hij mag zondag niet meedoen tegen Sparta. ,,Dit is allemaal heel frustrerend.”