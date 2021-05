De handhaving van Willem II in beeld: een wereldgoal, veel spanning en dolle vreugde binnen én buiten het stadion

Aanhaken of afhaken: Willem II-trai­ner Petrovic zet het mes in de wedstrijd­se­lec­tie

1 mei Willem II-trainer Zeljko Petrovic heeft een schifting gemaakt in zijn spelersgroep. Een plek bij de wedstrijdselectie is voor niemand meer vanzelfsprekend, sommige jongens vallen buiten de boot. Zet hij de boel daarmee op scherp, of jaagt hij bepaalde spelers juist tegen zich in het harnas?