De identieke uitbarstingen van Wellenreuther kunnen Willem II nog duur komen te staan

Het was een haast vertrouwd beeld, afgelopen zondag op Het Kasteel. Het schot van Sparta-aanvaller Younes Namli was nog niet in het doel verdwenen, of Wellenreuther stak zijn arm al omhoog, uit protest. Een paar tellen later meldde de Duitse keeper zich woedend bij scheidsrechter Danny Makkelie, om zijn ongenoegen in woord en gebaar kenbaar te maken. De scheids keurde de goal niet af, maar gaf Wellenreuther wel geel.