De Koel blijft een valkuil voor Willem II: ‘Bitterder bestaan de nederlagen haast niet’

Video Willem II-keeper Jorn Brondeel: ‘Het lag compleet aan onszelf vandaag’

10 januari Het duurde lang tot de spelers van Willem II uit de kleedkamer kwamen na de mokerslag die VVV had uitgedeeld zondagmiddag. Keeper Jorn Brondeel schudde zijn hoofd. ,,Ongelooflijk dat zij op een diefje met de winst gaan lopen. Enorm zuur. In de eerste helft hadden we het zelf moeten afmaken.”