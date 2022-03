‘De kwaliteit van de Willem II-spelersgroep is geringer dan vorig seizoen, mede omdat Mathijsen slechts een klein deel van de miljoenen mocht besteden’

Veel onduide­lijk­heid, maar één ding is zeker: Sparta zorgt voor giganti­sche druk op Willem II en Grim

Zaterdag verliezen van - of gelijkspelen tegen - SC Heerenveen was al geen enkele optie meer voor Willem II en trainer Fred Grim. En hoewel niet duidelijk is wat er precies gaat gebeuren met het in blessuretijd gestaakte duel van concurrent Sparta (dat met 0-1 leidde bij Vitesse), is duidelijk dat de wedstrijd van de Tricolores nu helemáál onder hoogspanning staat.

