De Leeuw ziet Willem II groeien, maar baalt van zijn ‘bijna-maar-niet-helemaal-treffer’

,,Succes verder, maat. Ik spreek je snel.” Als laatste ADO-speler zocht Thomas Verheydt vrijdagavond de spelersbus op, maar niet voordat de bonkige Hagenees nog even een handje aan Michael de Leeuw had gegeven. ,,Trouwens, was het wel de jouwe?”, doelde hij met een knipoog op de 1-0, niet wetende dat die daadwerkelijk als eigen doelpunt op het wedstrijdformulier van scheidsrechter Pol van Boekel was genoteerd. Wat volgde was een gesprek tussen twee spelers die leven voor goals, spitsen onder elkaar.