De ‘Mannschaft’ van Willem II: in iedere linie een speler met Duitse roots

Politie blijft maar hooligans oppakken voor rellen NAC-Wil­lem II

5 december BREDA/TILBURG - De politie is in sneltreinvaart mensen aan het oppakken die ervan verdacht worden dat ze mee hebben gedaan met de rellen na afloop van de wedstrijd NAC-Willem II. Een 24-jarige man uit Breda werd woensdag in alle vroegte van zijn bed gelicht. Hij is naar het politiebureau gebracht en wordt verdacht van ‘openlijke geweldpleging’.