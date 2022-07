De poolcirkel-avonturen van Joshua Smits: ‘Mourinho is niet zo groot, maar Donnarumma is een monster’

Het gesprek loopt op zijn einde, als Joshua Smits na een vraag over zijn gevoel bij Willem II moet lachen. ,,Het zal voor jou als journalist wel vervelend zijn, want ik hoor en lees dat ie-de-reen dit over Willem II zegt. Maar toch: dit is in alles een eredivisieclub. Alleen op het veld nu even niet, daar moeten wij verandering in gaan brengen.”