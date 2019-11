De speaker bij Willem II wordt verstaanbaar na de winterstop

Er komt een systeem van Bose dat speciaal is ontwikkeld voor het gebruik in stadions. ,,Bij PSV hangt het al”, vertelt Stefano Fadda van First Impression. ,,Datzelfde krijgt Willem II, alleen wordt er hier extra aandacht besteed aan de bastonen.”

Willem II's algemeen directeur Martin van Geel vindt goed geluid passen bij de beleving in het Koning Willem II Stadion. ,,Die is de laatste jaren sterk verbeterd. Natuurlijk staat de wedstrijd altijd centraal, maar de omlijsting willen we zo optimaal mogelijk hebben. Daarom doen we nu deze behoorlijk grote investering. Het huidige systeem is behoorlijk oud. De verstaanbaarheid van de speaker is bepaald niet optimaal.”