De Tilburgse jaren van Fran Sol: van grote onbekende tot lokale volksheld

TerugblikTilburg huilt. Na tweeënhalf seizoen is de zeldzame love story tussen Fran Sol en Willem II abrupt ten einde gekomen. De Spanjaard verlaat de eredivisie en kiest voor de Oekraïense miljoenen van Dinamo Kiev, maar zal in Tilburg nooit uit de harten verdwijnen. Een kroniek van de Tilburgse jaren van Fran Sol.

Willem II krijgt een Spaanse spits: Francisco Sol. De scepsis bij de achterban is groot als Willem II in de zomer van 2016 met die volstrekt onbekende naam op de proppen komt. Slowaaks international Adam Nemec, die een jaar eerder neerstreek in Tilburg, was compleet mislukt en net door de achterdeur vertrokken.

Lees ook Transfer Fran Sol van Willem II naar Dinamo Kiev alsnog afgerond Lees meer

Sol zou de aanvalslinie van de Tilburgers van nieuw elan moeten voorzien. Francisco ‘Fran’ Sol Ortiz, zoals zijn volledige naam luidt, is een jeugdproduct van Real Madrid en verdient zijn geld als spits van het tweede team van het Spaanse Villarreal. Zijn naam spreekt niet direct tot de verbeelding. ,,Maar er staat een goeie kop op”, waarschuwt directeur Berry van Gool tijdens zijn introductie.

Volledig scherm Fran Sol ondergaat de medische keuring. © Geert van Erven

Visitekaartje

In de eerste de beste competitiewedstrijd tegen Vitesse is het al raak, maar pas op bezoek bij Ajax geeft Sol voor het eerst écht zijn visitekaartje af. Zijn treffer in de 31ste minuut blijkt de winnende en bezorgt Willem II de eerste competitiezege ooit in een uitduel met Ajax. In zijn eerste jaargang in Tilburg maakt Sol tien doelpunten in dertig wedstrijden en levert hij zo een belangrijke bijdrage aan de directe handhaving van Willem II.

Een seizoen later staat Sol na negen wedstrijden al op zes treffers. Het zijn cijfers die bij de aanvalsleider van een landskampioen horen. Maar dan slaat begin oktober het noodlot toe: een dag na de bekerzege op sc Heerenveen wordt bekend dat bij Sol een tumor in een teelbal is aangetroffen. Nog diezelfde ochtend gaat de Spanjaard onder het mes in het ETZ Elisabeth. Het door alle emoties beladen duel met Ajax staat dat weekend volledig in het teken van Sol. In de negende minuut (zijn rugnummer) wapperen tientallen Spaanse vlaggen in het Koning Willem II Stadion, zijn teamgenoten betreden het veld in shirts met zijn beeltenis erop. Sol aanschouwt het bijzondere tafereel thuis voor de televisie. Tranen vloeien.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@frank_sol9) op 1 Nov 2017 om 11:50 PDT

Een week later is Sol nadrukkelijk aanwezig bij de wedstrijd tussen AZ en Willem II. Voor de wedstrijd steunt hij zijn ploeggenoten op het veld, de eerste helft volgt hij tussen de meegereisde fans in het uitvak. ,,Ik wil de support teruggeven die ik de laatste dagen ontvangen heb en die me kracht heeft gegeven. Het leven heeft me door deze slechte ervaring geleerd dat je moet doen wat je hart je ingeeft en dat je jezelf moet zijn”, laat de spits weten.

Volledig scherm Fran Sol tussen de supporters van Willem II. © Proshot

Onwerkelijke avond

Alsof er niets is gebeurd, pakt Sol de draad enkele dagen later weer op en gaat hij door met waar hij was gebleven: het aaneenrijgen van doelpunten. In maart bewijst de Spanjaard helemaal terug te zijn. Op een onwerkelijke avond in het Koning Willem II Stadion staat Sol aan de basis van de complete ontmanteling van de latere landskampioen PSV. Dankzij drie doelpunten van de Tilburgse topschutter wint Willem II met liefst 5-0 (!) van de topclub uit Eindhoven.

De in bloedvorm verkerende Sol lijkt hard op weg naar een zomerse transfer. Na afloop van het slotduel met Vitesse staat de publiekslieveling al zijn kledingstukken af aan de supporters van ‘zijn’ Willem II. Alleen zijn onderbroek mag hij aanhouden. Tijdens de transferwindow wordt Sol inderdaad met tal van clubs in verband gebracht, maar tot grote opluchting van heel Tilburg komt het niet tot een transfer. Een groep van zo’n zestig supporters trekt vlak na het sluiten van de markt naar het huis van Sol om het blijven van de Spaanse spits te vieren. Ondertussen neemt Sol wel afscheid van zijn vriend en zaakwaarnemer Nikola Franco en kiest hij voor het Spaanse Promoesport als belangenbehartiger.

Ongekende statistieken

Na een periode van rust blijkt Sol bij aanvang van zijn derde seizoen in Tilburgse dienst niet eens warm te hoeven draaien. Dertien doelpunten in zeventien duels, een moyenne van 0,76 doelpunten per wedstrijd: de spits kan halverwege de competitie ongekende statistieken overleggen. Ook privé lacht het geluk Sol toe. Vlak voor kerst wordt zijn zoon Fran Sol Jr. geboren. Tijdens het daaropvolgende duel met FC Emmen, naar nu blijkt zijn laatste wedstrijd in het tenue van Willem II, wordt Sol door de Tilburgse fans overladen met knuffels.

In de tweede week van het nieuwe jaar sijpelen zoals gebruikelijk de eerste transfergeruchten binnen. Real Salt Lake zou naar Sol hengelen, net als Leeds United. Het is echter Dinamo Kiev dat angstaanjagend serieus dreigt te worden. Sol ziet een overgang wel zitten. De clubleiding van Willem II slaat een eerste bod nog af, Sol teleurgesteld. Maar een dag later is er alsnog witte rook. Ineens, als een donderslag bij heldere hemel, is daar het einde van het hoofdstuk Willem II. Een hoofdstuk met een dikke, dikke gouden rand. Tilburg en Fran Sol: voor altijd een love story.

Volledig scherm Fran Sol met de kleine Fran Sol Jr in zijn armen. © Instagram Frank_sol9 (Fran Sol)