De twee bijzondere bekerwinsten van Willem II

KNVB-be­ker het meest onvoorspel­ba­re bekertoer­nooi; negen winnaars in de afgelopen tien jaar

4 mei Maakt Willem II zondag een kans in de finale tegen Ajax? Natuurlijk maakt Willem II een kans, want het toernooi om de KNVB-beker is het minst voorspelbare van alle bekercompetities in Europa. De afgelopen tien seizoenen legden negen verschillende clubs beslag op de beker. Alleen Feyenoord staat twee keer op de erelijst. In Spanje en Italië werden de namen van maar vijf clubs gegraveerd.