De voortekenen zijn goed voor Willem II

Het doet Adrie Koster goed dat het Koning Willem II Stadion nagenoeg uitverkocht is voor de thuiswedstrijd tegen Sparta morgen (18.30 uur). ,,Ik denk dat het een gevolg is van onze goede resultaten en het attractieve voetbal dat wij proberen te spelen”, zegt de trainer. ,,En ik heb het gevoel dat de spelers de massale ondersteuning prettig vinden. Zo is het een mooie, positieve wisselwerking. Laten we proberen tegen Sparta in die flow te blijven.”