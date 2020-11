De vraag lijkt gerechtvaardigd: met hoeveel wint PSV dit keer van Willem II?

Zeventien nederlagen op rij dus voor Willem II in uitduels bij PSV. We moeten terug naar 5 september 2000 voor de laatste keer dat de Tricolores een puntje haalden op bezoek bij de grote broer in Eindhoven: 2-2 werd het toen. Arnold Bruggink zorgde in de 45ste minuut voor de 1-0, Mariano Bombarda prikte in de 61ste minuut de 1-1 binnen, Tom Caluwé zette Willem II in de 66ste minuut zelfs op voorsprong: 1-2, maar in de 85ste minuut voorkwam Claudio met de 2-2 een zege voor de Tilburgers.

Toon Nelemans

Dat is dus al meer dan twintig jaar geleden. De laatste uitzege van Willem II bij PSV in eredivisieverband is nog veel verder terug in de geschiedenis. Op 3 september 1983, meer dan 37 (!) jaar geleden, werd het 1-2. Toon Nelemans schoot Willem II op die zaterdagavond in de zesde minuut vanaf de strafschopstip op voorsprong (0-1), in de 66ste minuut maakte Clemens Bastiaansen er 0-2 van. Even later, in de 69ste minuut, zorgde Piet Wildschut al voor de aansluitingstreffer (1-2), maar verder kwam het PSV van onder meer Ernie Brandts, Jurrie Koolhof, Arie Haan en Hallvar Thoresen niet meer.

Dicht bij succes

Was Willem II in de recente geschiedenis nog eens dicht bij een stunt in het Philips Stadion? Ja, zowel in 2012 als in 2015 waren de Tilburgers dicht bij succes op bezoek bij PSV. In 2012 gingen de Tricolores zelfs met een 0-2-voorsprong rusten! Jens Podevijn (16e minuut) en Niels Vossebelt (23ste) maakten de twee treffers in die eerste helft. Maar na rust kantelde het duel toch nog. Pas in de 67ste minuut werd het 1-2 via Kevin Strootman, die in de 79ste minuut ook voor de 2-2 zorgde. En tot overmaat van ramp voor Willem II maakte Tim Matavz er in de 82ste minuut ook nog 3-2 van.

En in 2015 hield de 0-1 van Robert Braber (30ste minuut) heel lang stand, maar in de 84ste en 87ste minuut boorden Jurgen Locadia en Memphis Depay de Tilburgse hoop toch nog de grond in: 2-1.

Twee keer rood

In januari 2011 was Willem II heel dicht bij een gelijkspel op bezoek bij PSV. Verdediger Bart Biemans had de Tilburgers in de 17e minuut aan een 0-1 voorsprong geholpen. Kort na rust maakte Ola Toivonen er 1-1 van, maar vervolgens hield Willem II lang stand. Zelfs nadat Deniz Kadah (in de 71ste minuut) en Veli Lampi (in de 86ste minuut) met rood waren weggestuurd, leken negen Willem II’ers een punt te gaan binnenslepen. Maar in de extra tijd ging het toch nog mis, toen Genero Zeefuik op aangeven van Wilfred Bouma toch nog de 2-1 liet aantekenen.

De voor Willem II beroerde reeks van eredivisie-competitiewedstrijden in het Philips Stadion:



- 08/02/2020: PSV - Willem II 3-0

- 01/09/2018: PSV - Willem II 6-1

- 30/09/2017: PSV - Willem II 4-0

- 09/04/2017: PSV - Willem II 5-0

- 09/04/2016: PSV - Willem II 2-0

- 31/01/2015: PSV - Willem II 2-1

- 20/10/2012: PSV - Willem II 3-2

- 29/01/2011: PSV - Willem II 2-1

- 26/09/2009: PSV - Willem II 3-1

- 01/11/2008: PSV - Willem II 2-0

- 06/10/2007: PSV - Willem II 3-0

- 23/12/2006: PSV - Willem II 4-0

- 17/12/2005: PSV - Willem II 4-1

- 13/11/2004: PSV - Willem II 1-0

- 23/08/2003: PSV - Willem II 6-1

- 30/11/2002: PSV - Willem II 2-1

- 24/04/2002: PSV - Willem II 6-0

- 05/09/2000: PSV - Willem II 2-2



Laatste overwinning Willem II op bezoek bij PSV in de eredivisie: 03/09/1983: PSV - Willem II 1-2

Volledig scherm Willem II-keeper Geert de Vlieger voorkomt een treffer van Mateja Kezman tijdens PSV - Willem II op 30 november 2011. De thuisploeg boekte een nipte overwinning: 2-1. © ANP