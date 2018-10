De Wolf en Koster ageren tegen verplichte buscombi voor Spakenburg-fans

KNVB Beker Eerste doelman Wellenreu­ther wil ook bekerduels Willem II keepen

6:41 Timon Wellenreuther snapt nog altijd niet waarom Willem II zondag tegen FC Utrecht in de tweede helft zo ver terug- en wegzakte. ,,De eerste helft was ook niet top, maar toen kregen we nog kansen. Na rust hebben we voorin niks meer kunnen afdwingen en FC Utrecht kwam geregeld in de buurt van mijn doel.”