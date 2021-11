De zorgen stapelen zich op voor Willem II: ‘Er moet wel iets bij in de winter’

Crisis? Dat is het doorgaans niet snel in Tilburg. Ook niet na het verlies van Willem II tegen Go Ahead Eagles; door de goede start staan de Tricolores nog altijd op ruime afstand van de onderste plaatsen. Maar het is duidelijk dat de zorgen zich opstapelen voor de ploeg, die alweer voor de zevende keer op rij niet won in de eredivisie. Deze keer was de defensie aardig stabiel, maar was juist het gebrek aan creativiteit in de voorhoede het euvel: in 95 minuten kreeg Willem II niet één echte kans tegen de gehavende promovendus, die zeven vaste krachten miste.