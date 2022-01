Deadline Day officieel begonnen in Tilburg: Willem II presenteert veelzijdige Oosting

Thijs Oosting mag zich officieel speler van Willem II noemen. De Tilburgers nemen de 21-jarige aanvallende middenvelder (die ook in de aanval uit de voeten kan) per direct over van AZ, hij heeft een contract tot medio 2026 ondertekend.

De Tricolores presenteerden Oosting maandagochtend met een ludiek filmpje. Daarop is een WhatsApp-gesprek te zien van een speler die naar zijn vader appt: ,,Ik zie je zondag!” Dat is uiteraard een verwijzing naar komend weekend als er met Willem II - RKC Waalwijk een treffen op de rol staat tussen de nieuwe club van Oosting junior en de club van zijn vader Joseph, die trainer is in Waalwijk.

,,Mijn seizoen begon van de zomer nog goed bij AZ, maar uiteindelijk is het niet geworden wat de club en ikzelf ervan verwachtten", zo laat Oosting via de officiële kanalen weten. ,,Ik ben ambitieus en wil zoals iedere voetballer minuten maken. Bij Willem II voel ik wederzijds vertrouwen en ik ben erg blij met dit lange contract. Willem II staat niet waar de club hoort te staan. Niet lang geleden eindigde Willem II nog als vijfde. Dat zegt iets over waar de club toe in staat is en ik geloof er volledig in dat we de weg omhoog vinden.”

Oosting speelde in de jeugd van FC Emmen en AZ, waarna hij vorig seizoen op huurbasis speelde voor RKC Waalwijk. Daar was Fred Grim (nu hoofdcoach in Tilburg) toen de trainer. Dit seizoen speelde hij in Alkmaar aanvankelijk als gelegenheidslinksback in het eerste elftal, maar veel vaker kwam hij namens de beloften in actie in de Keuken Kampioen Divisie. Op de vraag wat nou eigenlijk zijn beste positie is, antwoordt Oosting: ,,In de spits, achter de spits, linksbuiten. Ik voel me er allemaal prettig bij en heb niet per se een uitgesproken voorkeur.’

