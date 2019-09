Definitief aanhaken bij de subtop lukt voorlopig niet voor Willem II: ‘Er is ook een financiële ranglijst’

Nelom: ‘Speelden we zó lang met een man meer?’

29 september Op de vraag waarom Willem II er niet in slaagde om de man-meer-situatie meer uit te buiten nadat FC Utrecht-speler Leon Guwara rood had gekregen in de 55ste minuut, gaf verdediger Miquel Nelon een verrassend antwoord: ‘Viel die rode kaart al zó vroeg?’