Degradatie tast populariteit Willem II niet aan: al 10.000 seizoenkaarten verkocht

Het gebeurt zelden dat de club die kaap al slecht voordat de eerste thuiswedstrijd is gespeeld, ook in de eredivisie. Algemeen directeur Martin van Geel is dan ook in zijn nopjes: ,,Dat we precies een week voor onze eerste thuiswedstrijd dit aantal bereiken is héél mooi. De clubliefde en loyaliteit van al deze seizoenkaarthouders maakt ons ontzettend trots en dankbaar en we kijken ernaar uit om iedereen bij Willem II – Jong PSV weer te mogen verwelkomen. Ondertussen blijven we ons best doen om nog meer seizoenkaarthouders aan ons te binden. We staan stil bij dit prachtige aantal, maar het smaakt uiteraard ook naar meer!”