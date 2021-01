Degradatiekraker Willem II - Emmen: beide ploegen móeten

Tegen Ajax was het nog mógen voor Willem II, tegen Emmen is het zondagmiddag móeten voor de ploeg van de nieuwe trainer Zeljko Petrovic. De nummers 17 en 18 van de eredivisie hebben allebei geen van hun laatste tien competitieduels gewonnen.

Deze teams speelden tot dusverre vijf keer eerder tegen elkaar in de eredivisie. Dit leidde tot twee uitoverwinningen in het seizoen 2018/2019, tot twee thuisoverwinningen in het seizoen 2019/2020 en tot een 1-1 gelijkspel aan de Oude Meerdijk eerder dit seizoen.

1500ste wedstrijd

Willem II speelt zijn 1500ste wedstrijd in de eredivisie, waarvan zijn 750ste in eigen huis. De Tricolores hebben slechts tien punten uit 19 duels en staan daarmee onder de degradatiestreep. Vorig seizoen stond Willem II na twintig duels gedeeld derde met Feyenoord (37 punten). De laatste keer dat Willem II na 20 wedstrijden maximaal 10 punten had, was in 2010/2011 (7). DeTilburgers degradeerden dat seizoen uiteindelijk uit de Eredivisie.

Als Willem II op voorsprong komt tegen Emmen, moet de ploeg niet te vroeg gaan juichen. De Tricolores verspeelden dit eredivisie-seizoen al 18 punten na een voorsprong, meer dan elke andere ploeg.

Pavlidis

Vangelis Pavlidis is met momenteel met zes goals en drie assists de meest waardevolle speler van Willem II in de eredivisie. Mike Trésor (2 goals, 6 assists) was bij acht doelpunten betrokken dit seizoen. Trésor heeft daarmee zijn aandeel in Tilburgse doelpunten van heel vorig eredivisie-seizoen al geëvenaard (5 goals, 3 assists). Maar hij was in zijn laatste zes eredivisie-duels bij geen enkel doelpunt direct betrokken.

Görkem Saglam en Sebastian Holmén staan op scherp. Als zij een gele kaart krijgen tegen Emmen, mogen ze niet meedoen in de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag volgende week.

Laatste uitzege

FC Emmen wist dit seizoen nog geen enkele keer te winnen in de ereidvisie. De laatste uitoverwinning van Emmen in de eredivisie was de 2-3 zege bij Willem II op 12 mei 2019. Goirlenaar Michael de Leeuw scoorde in drie van de vijf eredivisie-duels van FC Emmen met Willem II.

