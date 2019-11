‘Denk aan de vriendschapsband’: Willem II brengt nieuwe kersttrui op de markt

‘Denk aan de vriendschapsband’

De kersttrui bevat net als vorig jaar een groot Willem II-logo op de borst en is overwegend blauw met rood. Net als op de wedstrijdshirts is op de achterkant de bekende clubliedregel: ‘Denk aan de vriendschapsband’ te lezen. Ook de getallen 1896 (datum van oprichting) en 013 (netnummer Tilburg) zijn in de trui verwerkt.

Het collector's item is vooralsnog alleen online als pre-order in de webshop van Willem II te bestellen in de maten 128 t/m XXL (met uitzondering van 164). De levering is in de eerste week van december.